Gleich zweimal ist es am Freitag zu „körperlichen Auseinandersetzungen“ zwischen zwei Bewohnergruppen der Aufnahmestelle für Asylsuchende in Speyer gekommen, wie die Polizei am Samstag mitgeteilt hat. Beim ersten Streit anderthalb Stunden nach Mitternacht sei eine Person leicht verletzt worden. Beim Eintreffen der Polizei habe die Polizei nur noch die siebenköpfige Gruppe angetroffen, die wohl angegriffen wurde. Bereits am Morgen danach hatte die Speyerer Polizei nach eigenen Angaben die mutmaßliche Tätergruppierung ermittelt. Gegen 13.30 Uhr sei es dann zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Gruppen gekommen. Sechs Personen erlitten leichte Verletzungen durch den Einsatz von Schlagwerkzeugen, drei Personen mussten ambulant in der Einrichtung behandelt werden, so die Polizei. Ein mutmaßlicher Angreifer wurde in eine andere Aufnahmeeinrichtung verlegt. Die Ermittlungen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Frankenthal dauern noch an.