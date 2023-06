Transplantationsbeauftragter: „Ich bin kein Organgeier“

Die meisten Deutschen würden Herz, Niere oder Leber eines Toten annehmen, wenn ihr eigenes Organ schlapp macht. Organspender aber gibt es deutlich weniger. Dafür manche Ängste. Im Gespräch mit Simone Schmidt erklärt der Transplantationsbeauftragte des Westpfalz-Klinikums, Felix Kindel, woran das liegen könnte. Hier geht’s zum Artikel.

Wie ein Pfälzer Wissenschaftler Retter noch schneller ans Ziel bringen will

Nach einem Unfall oder in einem medizinischen Notfall zählt jede Minute. Baden-Württemberg lässt derzeit von Wissenschaftlern überprüfen, was sich an der Rettungskette ändern muss, damit die Helfer schneller bei den Betroffenen ankommen. Hier geht’s zum Artikel.

Schönheitswettbewerb: Diese Pfälzerin ist jetzt Queen of the World Germany

Ihr hübscher Vorname bedeutet Dreifachkrone. Eine einfache Krone hat Tiara da Trindade nun seit Pfingsten. Die Carlsbergerin hat beim Schönheitswettbewerb Queen of the World Germany den ersten Platz ergattert und wertvolle Geschenke erhalten. Hier geht’s zum Artikel.

Warum auf einer Baustelle seit acht Monaten kein Arbeiter zu sehen ist

Ab Montag, 5. Juni, rollen wieder die Bagger. Nach fast achtmonatigem Stillstand starten die Bauarbeiten an der Haardter Straße in Dreisen neu. Eine Geschichte von Anwohnern, die ihre Einkäufe ans Haus schleppen müssen, von Verkehrschaos und einer Baufirma, die nicht mehr zuständig ist. Hier geht’s zum Artikel.

Im Liveblog: Rock am Ring 2023

Vom 2. bis zum 4. Juni findet am Nürburgring in Rheinland-Pfalz das Musikfestival Rock am Ring statt. Die RHEINPFALZ ist vor Ort und berichtet live über das bekannteste Festival Deutschlands. Hier geht’s zum Artikel.

Polizist auch in Freizeit wachsam: Die Spur zum aufgemotzten Phantom-Auto

Mitte Mai mussten Polizisten in Ludwigshafen ein verdächtiges Auto unkontrolliert davonfahren lassen. Dabei war ihr Misstrauen berechtigt. Das wissen sie, weil sie den Wagen doch noch aufgespürt haben. Denn ein Beamter blieb auch in seiner Freizeit wachsam, Tage später nahm er bei Grünstadt die Spur wieder auf. Hier geht’s zum Artikel.

Pfälzer bei Rock am Ring: Er wäscht die Bettwäsche und Shirts der Stars

T-Shirts der Aufbau-Crew, Security-Warnwesten, Geschirrtücher vom Catering, Showgarderobe der Stars: Achim Topf aus Ludwigshafen rockt beim Festival Rock am Ring die Wäscherei und kann einiges erzählen. Hier geht’s zum Artikel.

Schluss – aber wie?

Die Liebe ist verblasst, das Leben zu zweit fühlt sich nicht mehr richtig an. Doch wie beendet man eine Beziehung? Und wie findet man die richtigen Worte, die das Gegenüber nicht verletzen? Hier geht’s zum Artikel.

Hits am laufenden Band: Burgsommer Neuleiningen mit Tribute-Bands

Angst vor großen Namen hatten die Macher des Neuleininger Burgsommers noch nie. Mit Manfred Manns Earthband, Saga, Barclay James Harvest, der Kelly-Family, Sweet oder Suzi Quatro gaben sich Hit-Lieferanten vor allem der 70- und 80er Jahre hier regelrecht die Klinke in die Hand: Bei großen Namen bleibt es in diesem Jahr, nun aber werden die Stars und ihre Musik ausschließlich repräsentiert von Tribute-Bands. Hier geht’s zum Artikel.