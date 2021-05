Eine aufmerksame Nachbarin hat einen betagten Mann in Otterbach (Kreis Kaiserslautern) vor dem Verdursten gerettet. Nach Polizeiangaben hatte sich die Frau bei den Behörden gemeldet, weil sie ihren Nachbarn seit zwei Tagen nicht mehr gesehen hatte und sich nun Sorgen machte. Auch auf Klopfen und Klingeln reagierte der 80-Jährige nicht. Also sind Retter am Montagabend durch ein Fenster in sein Haus eingestiegen. Dort fanden sie ihn hilflos auf dem Wohnzimmer-Boden liegend vor: Er war am Wochenende gestürzt, kam nicht mehr hoch und konnte sich seither auch nicht mehr mit Essen und Trinken versorgen. Mit einer Drehleiter hat ihn die Feuerwehr aus der Wohnung geholt und dann in ein Krankenhaus bringen lassen. Die Polizei hat derweil Angehörige des 80-Jährigen ausfindig gemacht, und um sein Haustier kümmern sich Tierretter.