Stadt von Stickern überflutet

Es muss wohl ein Reflex wie bei den Hunden sein, die an jedem Laternenpfahl oder Schild das Bein heben: In Landau – und den meisten anderen Innenstädten – gibt es wohl kaum einen Mast oder Pfosten, an dem kein bunter Sticker klebt. Was tun?

Schweden bauen Häuser auf Schiffswerft

Auf dem Gelände der ehemaligen Germersheimer Schiffswerft tut sich was: Als erstes wird der Deich erhöht, dann sollen zwei Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Investor ist das schwedische Unternehmen Bonava.

Kosten und Hürden in der Pflege

Eine 24-Stunden-Kraft aus der Ukraine und dreimal täglich Besuch vom Pflegedienst: Ohne diese Unterstützung käme ein Seniorenpaar nicht mehr zu Hause zurecht. Doch in Deutschland herrscht Pflegenotstand. Mit welchen Kosten müssen Betroffene rechnen?

Entschuldigung gefordert

Ein Edesheimer ärgert sich über die Aussage eines Ratsmitglieds. Der Mann wirft der Person Diskriminierung vor. Hat sie sich in der Wortwahl vergriffen?

Shisha-Bar-Prozess geht weiter

Bei einem Streit in einer Shisha-Bar wurde ein 35-Jähriger schwer verletzt. Das Opfer der Messer-Attacke hat nun im Prozess gegen zwei Angeklagte ausgesagt.

Die Fahrradbrücke und der Denkmalschutz

Kritiker der neuen Brücke für Radfahrer und Fußgänger über die Landauer Maximilianstraße hoffen darauf, dass die Denkmalpflege das Projekt noch stoppt. Was die Landesarchäologen sagen.