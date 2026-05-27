Auf der Neustadter Talstraße in Höhe der Fußgängerampel und der Einmündung in die Würzmühle ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Auffahrunfall. Laut Neustadter Feuerwehr war eine Opel-Fahrerin auf der Talstraße in Richtung Lambrecht unterwegs. In Höhe der Fußgängerampel fuhr ein nachfolgender Opel-Combi auf das vorausfahrende Auto auf. Beide Insassen konnten ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen. Die Opel-Fahrerin kam nach der medizinischen Erstversorgung im Rettungswagen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. In Zusammenarbeit mit der Polizei sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle ab und streute die ausgetretenen Betriebsstoffe ab. Während der Unfallaufnahme war eine Einfahrt von der Würzmühle nicht möglich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während des Einsatzes wurde der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz, der Rettungsdienst mit zwei Rettungsfahrzeugen, die Polizei mit einer Funkstreifenwagenbesatzung und einer Motorradstreife.