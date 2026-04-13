[Aktualisiert: 20.01 Uhr] Auf der B9 zwischen Bellheim-Süd und Bellheim-Nord hat es am Montagnachmittag einen Unfall zwischen einem Sattelzug und einem Kleinlastwagen gegeben.Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Zusammenstoß gegen 15.20 Uhr, als eine 56-jährige Fahrerin mit ihrem Sattelzug auf einen Kleinlastwagen auffuhr, der als Verkehrswarner auf dem Standstreifen hielt. Der genaue Ablauf war Gegenstand der Ermittlungen. Beide Fahrzeuge kamen im Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Kleinlastwagen lag auf dem Dach. Der 34jährige Fahrer und die Fahrerin wurden leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden lag bei etwa 150.000 Euro.



Die Bundesstraße 9 in Richtung Speyer ist voraussichtlich noch bis in die Nachtstunden zwischen Bellheim-Süd und Bellheim-Nord für Bergungsarbeiten vollgesperrt.