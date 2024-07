Am Samstag um 18.21 Uhr fuhr ein 36-jähriger Skoda-Fahrer auf der A656 zwischen Mannheim und Heidelberg kurz nach dem Kreuz Mannheim wegen schlechter Sicht und nicht angepasster Geschwindigkeit auf einen vor ihm fahrenden Wagen mit einer 74-Jährigen am Steuer auf. Deren Pkw drehte sich durch die Kollision um 180 Grad. Beide Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Autos mussten abgeschleppt werden.