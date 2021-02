In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist von Verkehrsteilnehmern eine auffällige Gruppe, bestehend aus etwa zwölf Fahrzeugen, bei der Polizei gemeldet worden. Bei den Fahrzeugen soll es sich um hochmotorisierte und zum Teil technisch veränderte Fahrzeuge handeln. Diese Kolonne fuhr, wie die Polizei informierte, in Ludwigshafen auf die A650 in Richtung Bad Dürkheim, dann am Autobahnkreuz Ludwigshafen auf die A61 in Richtung Koblenz und schließlich am Autobahnkreuz Frankenthal auf die A6 in Richtung Kaiserslautern. Sollten Verkehrsteilnehmer Verkehrsverstöße dieser Gruppe festgestellt haben oder von ihr gar gefährdet worden sein, werden sie gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim zu melden.