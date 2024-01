Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Nach der Pause der Schock: Darko Churlinov glich für Schalke zum 1:1 (51.) aus. Doch kurz darauf war erneut Ache per Kopf zur Stelle – 2:1 für den FCK (59.). Und es kam noch besser: Winterzugang Filip Stojilkovic, kurz zuvor eingewechselt, traf in der 67. Minute zum 3:1, Aaron Opoku erhöhte auf 4:1 (70.). Erneut Sojilkovic hätte sogar noch auf 5:1 erhöhen können, verfehlte das Schalker Tor aber knapp. Verschmerzbar angesichts dieser ungemein wichtigen drei Punkte.

Die Hoffnung auf ein Ende der Negativserie hatte dabei früh Nahrung erhalten, der Auftakt hätte aus Sicht des FCK nicht besser sein können. Im Krisentreffen auf dem Betzenberg führte der 1. FC Kaiserslautern schon in der 10. Minute mit 1:0. Ragnar Ache traf per Abstauber, Ritter war zuvor mit einem Freistoß gescheitert.

Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Niederlagenserie beendet: Gegen den FC Schalke 04 siegte der Fußball-Zweitligist im Abstiegsduell am Freitagabend am Ende deutlich und für seine Fans erlösend mit 4:1.

