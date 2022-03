Eintracht Frankfurt hat sich eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale der Europa League verschafft. Der hessische Fußball-Bundesligist gewann am Mittwoch nach einer guten Vorstellung sein Achtelfinal-Hinspiel beim spanischen Erstligisten Betis Sevilla verdient mit 2:1 (2:1). Filip Kostic brachte die Gäste vor 36.574 Zuschauern in der 14. Minute in Führung. Den Ausgleich von Nabil Fekir (30.) beantwortete Daichi Kamada (32.) umgehend mit dem 2:1. Die Frankfurter vergaben sogar noch einen höheren Sieg. So scheiterte Rafael Borré in der 52. Minute mit einem schwach geschossenen Handelfmeter an Sevillas Torwart Claudio Bravo.