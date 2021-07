Geblendet durch die Morgensonne, vermutet die Polizei Worms, übersah ein 29-jähriger VW-Caddy-Fahrer am Freitagmorgen in der Wormser Kolpingstraße einen nicht ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Lastwagen und prallte mit der Beifahrerseite gegen das Heck des Lkw. Seine Beifahrerin, eine 74-Jährige aus der Verbandsgemeinde Monsheim, wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Laut Polizeibericht war der Caddy gegen 6.45 Uhr vom Kreisel Kirschgartenweg in die Kolpingstraße Richtung Stadtmitte eingebogen. Kurz nach der Einmündung der Straße Am Wolfsgraben passierte dann der Unfall. Der 29-jährige Fahrer aus dem Kreis Bergstraße wurde leicht verletzt. Kurz darauf, so die Polizei weiter, prallte der nachfolgende Toyota einer 52-jährigen Wormserin ebenfalls mit der Beifahrerseite gegen das Heck des Lasters. Die Frau wurde nicht verletzt. Die Schadenssumme beziffert die Polizei auf mindestens 20.000 Euro. Die Kolpingstraße war laut Polizei um 11.30 Uhr noch voll gesperrt für die Unfallaufnahme und die Arbeit eines Gutachters. Eine Umleitung wurde ausgeschildert.