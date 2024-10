Unbekannte Täter sind am Dienstag zwischen 8.30 und 13.15 Uhr auf ein Grundstück in der Hans-Purrmann-Allee in Speyer eingedrungen und dort in ein Wohnhaus eingebrochen. Laut Polizei wird derzeit noch ermittelt, ob etwas gestohlen wurde. Hinweise von möglichen Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise zum Einbruch geben können, nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefonnummer 0621 963-2773 entgegen.