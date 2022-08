Weiterfahren

Nicht überall, wo ein Campingplatz sein soll, gibt es auch einen. Radfahrer, die nach einem langen Tag erschöpft ankommen, müssen weiterfahren. Aus Sicht der Dauercamper gibt es Möglichkeiten.

Überfahren

Auf der Wollmesheimer Höhe müssen Eichhörnchen ihr Leben lassen, weil sie überfahren werden. Dabei dürfen Autofahrer in diesem Bereich nur Tempo 30 draufhaben.

Abgefahren

Da vermisst ein Landauer seinen Ford Mustang-Oldtimer seit Anfang August und bekommt jetzt regelmäßig Meldung, wo der Wagen überall gesichtet worden sein soll.

Ausflug

Warum gibt es derzeit weniger Pfauen als sonst im Pfauengarten und wo kommen all’ die prächtigen Blumen her? Bei der Sommeraktion konnten RHEINPFALZ-Leser einen Blick hinter die Kulissen der grünen Oase werfen.

Traubensaft Herzstück eines Weinguts

Auch durch Experimentieren gelingt es in Möcklis Traubensaftmanufaktur, möglichst viele Geschmacksmerkmale aus den unterschiedlichen Rebsorten herauszukitzeln. RHEINPFALZ-Leser erhalten bei einem Besuch Einblick in die Arbeit des Landauer Betriebs – und erfahren, wieso das alkoholfreie Genussmittel nicht per se vegan ist.

Scharfschützen als Sportler getarnt

Als leidenschaftlicher Bergsteiger wurde Karl Fücks 1972 vom Deutschen Alpenverein zu den Olympischen Spielen eingeladen. Sein Pfälzer Jugendfreund Norbert Müller war Protokollchef des Olympiadorfs und erlebte das Attentat hautnah mit. Fücks sorgte dafür, dass dessen Erinnerungen der Nachwelt erhalten bleiben. Darin wird so manches Brisantes offengelegt.