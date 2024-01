Auf der L544 zwischen Oberhausen und Dierbach (Kreis Südliche Weinstraße) ist am Freitagmorgen auf eisglatter Fahrbahn ein 28-Jähriger mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Laut Polizei landete der Wagen erst in der Böschung und wurde dann auf die Straße zurückgeschleudert. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 6000 Euro.