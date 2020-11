Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag in Haßloch gegen 13:15 Uhr auf der L530 auf Höhe des Zubringers von der Böhler Straße auf die Holiday-Park Straße ereignet, wie die Polizei informierte. Dabei sind zwei Personen verletzt worden. Die 18-jährige Unfallverursacherin aus Ludwigshafen habe im Kurvenbereich gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen und sei über die Fahrbahnmarkierung hinweg auf die Gegenfahrbahn geraten, weshalb es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug kam. Beide Unfallbeteiligte wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und im Anschluss zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Böhler Straße musste wegen der Bergung der Fahrzeuge für über eine Stunde gesperrt werden.