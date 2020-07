Die Polizei hat nach eigenen Angaben zwei 22-jährige Geldautomaten-Sprenger geschnappt, als sie am Mittwochmorgen ein Gerät in Antweiler (Kreis Ahrweiler) knacken wollten. Anschließend wurde auch noch eine 20-jährige mutmaßliche Komplizin der festgenommen. Die Behörden wollen wegen der laufenden Ermittlungen über den Fall derzeit nur wenig sagen. Was sie veröffentlicht haben, spricht aber dafür, dass Fahnder dem Trio bereits auf der Spur waren und auf einen Moment warteten, in dem sie die Bande auf frischer Tat ertappen. Denn gestoppt wurden die beiden Männer von Spezialkräften, die sie demnach schon heimlich verfolgt hatten. Nun wird die aus deutschen Staatsbürgern bestehende Bande auch für zwei weitere Taten verantwortlich gemacht: eine versuchte Automatensprengung in Bernkastel-Kues im Juni und eine Explosion in Hillesheim (Vulkaneifel) im Mai.