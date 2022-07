Erst vor ein paar Tagen hat die Autobahnmeisterei die Hassbotschaften in einer Autobahn-Unterführung bei Sausenheim übertüncht, nun ist die Fläche schon wieder mit Schmierereien besudelt worden. Nach Angaben der Polizei in Grünstadt hat jemand mit roter Farbe erneut Hakenkreuze aufgesprüht und außerdem mitgeteilt: „Ich hab mehr Farbe als du.“ Zuvor hatten auf der Wand neben dem Nazi-Symbol frauenfeindliche Sprüche und Mord-Ankündigungen geprangt. Wer Hinweise auf den Urheber geben kann, soll sich bei der Polizei in Grünstadt unter Telefon 06359 93120 melden. Sie ermittelt unter anderem wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole.