Dass es für ihn nun kein Entkommen mehr gibt, hat ein Saarländer auch dann noch nicht verstanden, als er am Mittwochabend auf der Flucht vor der Polizei in eine Sackgasse geraten war. Die Beamten berichten: Anstatt am Ende eines Feldwegs in Püttlingen endlich anzuhalten, knallte er mit seinem Audi gegen einen dort stehenden Baum. Bei der Kollision wurde der offenbar berauschte 34-Jährige leicht verletzt. An seinem nicht zugelassenen Auto fanden die Beamten gestohlene Kennzeichen, im Innenraum entdeckten sie Waffen und Drogen.