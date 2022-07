Es ist möglich, dass es in den nächsten Tagen zu einem neuen Hitzerekord kommt. Ab Mittwoch wird es sehr heiß werden, warnt Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer.

Laut Müller müssen sich die Menschen in der Pfalz, vor allem die Vorderpfälzer, ab der Wochenmitte auf eine extreme und voraussichtlich auch länger anhaltende Hitzewelle einstellen. Nach den neusten Prognosen der aktuellen Wettermodelle deutet sich insbesondere am kommenden Wochenende und darüber hinaus Anfang nächster Woche ein Vorstoß ungewöhnlich heißer Luftmassen aus Südeuropa an. „Wenn sich das bewahrheitet, dann sind insbesondere entlang des Rheins in der Folge sogar neue Rekordwerte von um die 40 Grad und örtlich sogar noch mehr möglich“, sagt Müller.

Wochenstart noch erträglich

Nach einem erträglichen Wochenstart bei wolkigem Wetter am Montag bei angenehmen 25 bis 26 Grad, zeigt der weitere Temperaturtrend jedoch fast stetig nach oben. Am Dienstag wird es bereits vielfach sonnig bei 29 Grad. Aber schon für Mittwoch werden in weiten Teilen der Pfalz Höchstwerte um 35 Grad prognostiziert. Für den Donnerstag und Freitag deuten sich dann nochmals relativ erträglich 31 bis 33 Grad an. Aber zum Wochenende hin kann das Thermometer dann auf 34 bis 35 Grad am Samstag und extrem heiße 37 bis 39 Grad am Sonntag entlang des Rheins klettern. Der Höhepunkt der Hitzewelle wird laut der Wetterprognose Montag und Dienstag nächster Woche erwartet, wobei laut Müller einige Wettermodelle für die Pfalz Höchstwerte von 40 bis 42 Grad als möglich erscheinen lassen.

Die bisher heissesten Tage

39,8 Grad am 25. Juli 2019 in Speyer

39,7 Grad am 7. August 2015 in Bad Dürkheim

39,6 Grad am 2. Juli 1952 in Neustadt