Ein Mädchen ist am Mittwochabend in Rheinzabern (Kreis Germersheim) nur knapp einem möglicherweise tödlichen Zusammenstoß mit einer S-Bahn entgangen. Wie die Bundespolizei mitteilt, habe die 13-Jährige an einem Bahnhaltepunkt auf den Zug gewartet und dabei ihr Fahrrad zwischen die Beine geklemmt. Beim Versuch, eine Biene zu verscheuchen, habe die Jugendliche das Gleichgewicht verloren und sei mit dem Fahrrad ins Gleisbett gestürzt. Nur zwei Minuten nachdem eine Zeugin dem Mädchen wieder auf den Bahnsteig geholfen hatte, habe eine S-Bahn das noch auf den Gleisen liegende Fahrrad mit Tempo 100 überfahren und völlig zerstört. Verletzt wurde dabei niemand. Auch an der S-Bahn sei kein Schaden entstanden. Die 13-Jährige erlitt laut Bundespolizei einen Schock. Sie kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.