Drei Verletzte sind die Bilanz eines Wendemanövers in der Nacht auf Sonntag auf der Industriestraße in Grünstadt. Laut Polizei ist ein 23-jähriger Hettenleidelheimer gegen 2.20 Uhr von der Maybachstraße auf die Industriestraße gefahren, um zu wenden. Ein 22-Jähriger aus Carlsberg, der auf der Industriestraße unterwegs war, rammte mit seinem Fahrzeug den wendenden Pkw. Nach bisherigen Aussagen geschah dies ungebremst. Der Hettenleidelheimer verletzte sich schwer, da er keinen Gurt angelegt hatte. Sein 26-jähriger Beifahrer sowie der Carlsberger wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alle drei kamen vorsorglich in Krankenhäuser. Wie die Polizei mitteilt, besteht der Verdacht, dass der 23-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt.