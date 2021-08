Ausgerechnet die B9 bei Lingenfeld hatte ein 33-jähriger Landauer als die kürzeste Strecke nach Hause auserkoren. Soweit so gut, allerdings war er mit einem Fahrrad unterwegs und hätte die B9 nicht befahren dürfen, so die Polizei. Die von Autofahrern alarmierten Beamten der Polizei Germersheim konnten den Radfahrer in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Lingenfeld-Süd und Lingenfeld-Nord anhalten. Hierbei bemerkten die Beamten, dass der Mann Schlangenlinien fuhr und beim Absteigen von seinem Rad schwankte. Bei der Kontrolle ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,29 Promille. Dem Radler wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.