Ein Pferd hat sich auf der Autobahn 643 bei Heidesheim am Rhein während der Fahrt aus einem Anhänger befreit. Es lief nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag etwa 300 Meter vor der Anschlussstelle Gonsenheim auf der Fahrbahn herum. Beim Versuch, das Tier einzufangen, seien drei Menschen leicht verletzt worden, darunter eine Polizistin. Ein Tierarzt gab ihm schließlich ein Beruhigungsmittel, dann wurde es in einem Ersatzanhänger an den Zielort gebracht. Der gesamte Einsatz dauerte etwa zwei Stunden.