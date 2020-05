Ein Drängler hat am Montagmorgen auf der A 65 bei Landau die falschen Opfer behelligt. Denn im Wagen vor ihm fuhren Bundespolizisten, die im Zivil-Auto auf dem Weg zum Schießtraining in Bad Bergzabern waren. Für Verkehrsverstöße sind diese Beamten zwar eigentlich nicht zuständig. Doch ein Sprecher erläutert: Sie dürfen und müssen trotzdem eingreifen, wenn sie Straftaten beobachten oder eine Gefahrenlage erkennen. Weshalb sie die Kelle aus dem Fenster streckten und den roten Mercedes-Sprinter für eine Kontrolle stoppten, nachdem er erst mit Lichthupe zu dicht auf ihren Wagen aufgefahren war und ihnen der Beifahrer beim Überholen auch noch den Mittelfinger gezeigt hatte. Gegen diesen 33-jährigen Mann läuft jetzt eine Anzeige wegen Beleidigung, gegen den 55-jährigen Fahrer wird wegen Nötigung ermittelt. Beide Verfahren wird die Bundespolizei an die eigentlich zuständigen Kollegen der Polizeiinspektion Edenkoben weiterreichen.