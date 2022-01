Weil er mit seinem Audi gezielt auf einen Rettungsdienst-Mitarbeiter zugefahren sein und ihn mit dem Außenspiegel am Unterarm erfasst haben soll, ermittelt die Polizei jetzt gegen einen 65-Jährigen. Zum Vorfall kam es am Dienstagnachmittag, als das Opfer die Hauptstraße in Weidenthal (Kreis Bad Dürkheim) überqueren wollte und deshalb die Autofahrer mit Handbewegungen zum Bremsen aufforderte. Der Audi-Besitzer antwortete den Beamten zufolge darauf „mit einem üblen Schimpfwort“. Dass er den Mann vom Rettungsdienst beleidigt hatte, hat er Ermittlern kurz darauf auch gestanden. Die Auto-Attacke leugnet er jedoch. Nach Angaben eines Polizeisprechers gibt es neben der Aussage des Sanitäters aber weitere Belege für das Geschehen. Seinen Führerschein hat der 65-Jährige daher schon abgeben müssen. Er war nach der Auseinandersetzung weitergefahren, von Polizisten dann aber zu Hause aufgespürt worden. Das Opfer klagte hinterher über Schmerzen.