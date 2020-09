(Aktualisiert um 20.26 Uhr) Auch im zweiten Wahlgang hat die Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz keine/keinen Nachfolgerin/Nachfolger für Kirchenpräsident Christian Schad gewählt. In der Stadthalle Speyer läuft seit Samstagnachmittag die Wahl einer Kirchenpräsidentin oder eines Kirchenpräsidenten, da Schad Ende Februar 2021 in den Ruhestand tritt. Kurz vor 20 Uhr wurde der erste Wahlgang eröffnet. Die Synode zählt 70 gesetzliche Mitglieder. Unabhängig von der Anzahl der Anwesenden, muss der Bewerber/die Bewerberin im ersten Wahlgang zwei Drittel der Mitgliederstimmen bekommen, also mindestens 47. Drei Bewerber wollen die Nachfolge Schads antreten: die beiden geistlichen Oberkirchenrätinnen Marianne Wagner (58/Neustadt) und Dorothee Wüst (55/Kaiserslautern) sowie Albrecht Bähr (59/Kirkel), Landespfarrer für Diakonie und Beauftragter der Diakonischen Werke in Rheinland-Pfalz in Mainz.

Im ersten Wahlgang entfielen von 68 Stimmen 18 auf Wagner, 25 auf Wüst und 16 auf Bähr. Zudem gab es neun Enthaltungen. Im zweiten Wahlgang erzielte Wüst 28 Stimmen, Wagner 22 und Bähr 12 bei sechs Enthaltungen. Bähr schied damit aus. Es galt wieder die Zweidrittel-Mehrheit. Im jetzt laufenden dritten Wahlgang ist nur noch die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich.