Der Förderverein „Mußbach hilft“ hat am Montagabend beschlossen, den traditionellen Weihnachtsmarkt der Nächstenliebe im und am Herrenhof wegen der Corona-Lage abzusagen. Geplant war der Budenzauber für wohltätige Zwecke am zweiten und dritten Adventswochenende. Mußbach ist damit der sechste Neustadter Ortsteil, der seinen Markt gestrichen hat. Vorausgegangen waren Diedesfeld, Geinsheim, Haardt, Hambach und Lachen-Speyerdorf. Der Weihnachtsmarkt der Kunigunde auf dem Marktplatz in Neustadt ist seit Montagmittag geöffnet.