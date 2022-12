Noch im Sommer fürchteten die Pfälzer um den Erhalt ihrer geliebten Kerwen und Weinfeste. Der Grund: Das neue Polizei- und Ordnungsgesetz in Rheinland-Pfalz schreibt schärfere Sicherheitsvorkehrungen bei Großveranstaltungen vor. Mancherorts waren die Anforderungen so hoch und Sicherheitskonzepte so teuer, dass sich die Veranstalter gezwungen sahen, Eintritt zu verlangen. Wer dieser Tage über die Pfälzer Weihnachtsmärkte spaziert, wird da schon froh sein, keine Eintrittskarte für den Budenzauber kaufen zu müssen. Doch warum eigentlich? Schließlich gibt es auch für solche Veranstaltungen hohe Sicherheitsauflagen.

Wir haben nachgefragt, wie es mit den Weihnachtsmärkten in den nächsten Jahren laufen wird – und wie die Zukunft für andere Feste aussieht.

