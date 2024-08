Es fehlt in diesem Sommer massiv an Blutkonserven – auch wegen der Ablenkung durch Fußball-Europameisterschaft und Olympia. Das meldet der DRK-Blutspendedienst West, der die Bevölkerung dringend zum Blutspenden auffordert. Denn: Die Bestellungen der Krankenhäuser könnten derzeit nicht vollständig bedient werden. „Um die Versorgung schwerkranker Patienten in den kommenden Wochen sicherzustellen, brauchen wir jetzt deutlich mehr Blutspenden“, sagt DRK-Sprecher Stephan David Küpper laut einer Pressemitteilung. Auch der Blick in die Zukunft verheiße nichts Gutes. Die Auslastung der angebotenen Blutspendetermine beim DRK-Blutspendedienst West sei „auf einem historischen Tiefstand“. In den kommenden Wochen seien weniger als 50 Prozent der zur Verfügung stehenden Termine im Terminreservierungssystem belegt. „In guten Zeiten liegt diese Quote bei über 80 Prozent“, so Küpper. Bereits im Mai habe sich das alljährliche Sommerloch abgezeichnet. „Feiertage und Brückentage ließen die Blutspendebereitschaft drastisch einbrechen. Die Fußball-Europameisterschaft und die Sommerferien verschärften die Lage weiter.“ Der DRK-Blutspendienst West in Ratingen, zuständig für Rheinland-Pfalz, das Saarland und Nordrhein-Westfalen, vermeldet außerdem: Der weit verbreitete Glaube, man dürfe ab einem gewissen Alter nicht mehr Blut spenden, sei „nicht korrekt“. Blutspenden sei unabhängig vom Alter möglich, auch für Erstspender oder nach längerer Pause. Für die drei Bundesländer würden täglich 3500 Blutspenden benötigt, um die Lager aufzufüllen. Infos zu Terminen gibt’s unter www.blutspende.jetzt oder telefonisch (kostenfrei) unter 0800 11 949 11.