Auch die vierte Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland ist am Donnerstag ohne Ergebnis geblieben. Von den Arbeitgebern sei „nichts substanziell angeboten“ worden, kritisierte der Leiter des IG-Metall-Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber haben bisher für eine Laufzeit von 30 Monaten eine Einmalzahlung in Höhe von 3000 Euro bei einer angeboten, die steuer- und abgabenfrei wäre. Ein konkretes prozentuales Angebot legten sie bislang nicht vor. Die IG Metall will ihre Warnstreiks nun ausweiten. An diesem Freitag sind unter anderem bei Eberspächer Catem in Herxheim und bei Mercedes Benz GLC in Germersheim Warnstreiks geplant.

Während im Bezirk Mitte zunächst kein neuer Verhandlungstermin vereinbart wurde, soll in Baden-Württemberg am kommenden Donnerstag wieder verhandelt werden. Der Stuttgarter IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger sagte nach den Verhandlungen am Dienstag, es habe auf Arbeitgeberseite „zumindest eine kleine Bewegung“ in den Gesprächen gegeben.