Das dritte Play-off-„Opfer“ der Adler Mannheim: Nach David Wolf und Tommi Huhtala fällt nun auch Youngster Florian Elias für den Rest der Eishockey-Saison aus. Der 18-jährige Stürmer zog sich im ersten Halbfinalspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg eine Handverletzung zu, die am Freitag operativ behandelt wurde. „Es ist nie schön, die entscheidende Phase einer Saison verletzungsbedingt zu verpassen. Für Florian tut es mir besonders leid, da es seine ersten Profi-Play-offs sind und er sichtlich von Spiel zu Spiel dazulernen konnte“, bedauert Adler-Manager Jan-Axel Alavaara das vorzeitige Saisonaus für Elias.

Die Adler spielen am Freitagabend (20.30 Uhr) in der SAP-Arena um den Einzug ins Finale, Halbfinalgegner sind die Grizzlys Wolfsburg. In der Serie steht es nach Siegen 1:1, wer Partie drei gewinnt, startet am Sonntag (14.30 Uhr) in die Endspielserie.