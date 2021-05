Auch in diesem Jahr wird es kein Zweibrücker Stadtfest geben. Die Stadt sagte es aufgrund der Corona-Pandemie am Montag ab. Nachdem bereits das Stadtfest 2020 ausgefallen war, hatten viele gehofft, dieses Jahr wieder im üblichen Rahmen feiern zu können. „Leider lässt die Pandemielage aber auch diesen Sommer ein Fest mit einer so hohen Besucherfrequenz nicht zu“, sagen Stadtverwaltung und Stadtvorstand. Da gerade die Bühnenvielfalt und die Publikumsmassen prägend für den Charakter des Stadtfestes seien, habe man nach dem Motto „ganz oder gar nicht“ schweren Herzens entschieden, dass es auch kein Stadtfest 2021 geben wird. „Mit einer späteren Entscheidung wäre auch die Detailplanung des Festes zeitlich gar nicht mehr möglich“, so die Verantwortlichen. Das Kultur- und Verkehrsamt plant nun zusammen mit Stadtfest-Bühnenbetreibern ein Corona-konformes Veranstaltungskonzept für den Sommer. Von 2. bis 25. Juli soll an den Wochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag eine Open-Air-Reihe in der Innenstadt angeboten werden. Zu den Konzerten sollen bis zu 350 Besucher zugelassen werden. In Kürze werde das Programm detailliert vorgestellt, so Kultur- und Verkehrsamtsleiter Thilo Huble. Im Anschluss an die Konzerte in der Innenstadt starte in der darauffolgenden Woche das Strandkorb-Open-Air auf dem Flugplatz. Das Stadtfest 2022 soll vom 29. bis 31. Juli stattfinden. Anmeldeformulare hierfür sind bereits online hinterlegt unter www.zweibruecken.de/stadtfest.