Nachdem der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) bereits in dieser Woche mitgeteilt hat, dass von der Verbandsliga an abwärts bis mindestens Anfang Januar der Spielbetrieb ruhen wird, hat nun auch das Präsidium des Fußball-Regional-Verbandes „Südwest“ entschieden, dass in dessen Klassen die Saison ausgesetzt wird – hier mindestens bis zum 14. Januar.

Davon betroffen sind die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, die Junioren- und Juniorinnen-Regionalligen, die Futsal-Regionalliga sowie die Frauen-Regionalliga. Das Präsidium werde die weiteren Entscheidungen der staatlichen Stellen im Laufe des Dezembers beobachten. „Solange die staatlichen Verfügungen den Spiel- und Trainingsbetrieb nicht zulassen, bleibt der Spielbetrieb auch über den 14. Januar hinaus ausgesetzt“, heißt es in einer Mitteilung des Regional-Verbandes.