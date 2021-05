Am letzten Spieltag dieser Drittliga-Saison – alle Partien steigen am Samstag um 13.30 Uhr (rheinpfalz.de und Magenta Sport) – kann der 1. FC Kaiserslautern zum ersten Mal befreit aufspielen. Gegner ist der auf Platz sieben rangierende Aufsteiger SC Verl. „Ich freue mich, wenn die Jungs mal komplett die Handbremse lösen können und noch mal richtig Gas geben“, sagt FCK-Trainer Marco Antwerpen nach der am Sonntag „auf der Couch“ erfolgten Rettung vor dem lange drohenden Abstieg. „Wer mich kennt, weiß, dass ich auch dieses letzte Spiel gewinnen will.“

Sickingers sportliche Zukunft offen

Daher möchte Antwerpen (49), der am Donnerstag beim Trainingsspiel sehr engagiert mitgekickt hat, personell auch nicht experimentieren. „Um kein unnötiges Risiko einzugehen“, soll auch der wie Lukas Spalvis und Lukas Gottwalt lange verletzte Dominik Schad erst in der Vorbereitung auf die neue Saison wieder Spiele bestreiten. Fehlen wird morgen auch Carlo Sickinger. Er hat Adduktorenprobleme. Der Vertrag des 23 Jahre alten Defensivspielers läuft am 30. Juni aus – seine sportliche Zukunft ist offen. Noch nicht wieder spielfähig sind Hikmet Ciftci (Muskelbündelriss) und Marius Kleinsorge (Leistenoperation).