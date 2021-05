Auch in diesem Jahr findet in Speyer kein Brezelfest statt. Das hat der Verkehrsverein am Mittwochabend mitgeteilt. Eine seriöse Planung sei aufgrund des diffusen Infektionsgeschehen in der Stadt nicht möglich. Zudem machten zu erwartende Hygiene-, Besuchererfassungs-, Einlasskontroll- und sonstige Maßnahmen ein im Ehrenamt organisiertes Brezelfest nahezu undurchführbar, heißt es in der Pressemitteilung. Nun konzentrieren sich die Veranstalter auf die Planung der Veranstaltung im Jahr 2022. Dann soll vom 7. bis 12. Juli wieder standesgemäß gefeiert werden.