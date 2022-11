Die Fälschung von Corona-Impfbescheinigungen kann auch schon in älteren Fällen vor einer im November 2021 erfolgten Gesetzesänderung strafbar sein. Der fünfte Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) erklärte am Donnerstag in Leipzig, dass hier auf den Tatbestand der Urkundenfälschung zurückgegriffen werden könne. Er verwies den Fall eines freigesprochenen Angeklagten zur Neuverhandlung zurück an das Landgericht Hamburg.