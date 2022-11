Ein für das Außenminister-Treffen der G7 entferntes Kreuz hat am Freitag für Diskussionen gesorgt. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts bestätigte, dass das Ratskreuz aus dem Friedenssaal des Historischen Rathauses von Münster vorübergehend entfernt worden sei. Demnach seien in dem Saal, in dem die G7-Außenminister tagen, „eine Reihe von Veränderungen“ vorgenommen worden. Dies sei bei solchen Treffen üblich. In diesem Zusammenhang sei auch das Ratskreuz entfernt worden. Dies sei in Absprache „zwischen unserem Protokoll und der Stadt Münster“ geschehen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sei damit „nicht befasst“ gewesen. Die Stadt erklärte, das Außenministerium habe die Bitte, das Kreuz zu entfernen, damit begründet, dass Menschen mit unterschiedlichem religiösem Hintergrund an dem Treffen teilnähmen.

Vor dem Ratskreuz werden bis heute alle neuen Mitglieder des Münsterschen Stadtrats vereidigt, es sei denn, sie verzichten ausdrücklich auf den Zusatz „So wahr mir Gott helfe“. Das Kreuz stammt nach Angaben der Stadt Münster aus dem Jahr 1540.