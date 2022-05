FCK-Pokalgegner ausgelost

In der ersten Pokalrunde trifft der 1. FC Kaiserslautern auf den diesjährigen Finalisten SC Freiburg. Zum Artikel

Masken für Seniorenheimbewohner nicht mehr Pflicht

Für die Bewohner der Alten- und Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz ist seit Samstag die Maskenpflicht weggefallen. Zum Artikel

Warum es sich lohnt, den Weg zum Hambacher Schloss zu wandern [mit Video]

Wer gut zu Fuß ist, dem sei geraten, den Freiheitsweg zu wandern. Um sich zumindest ein bisschen wie ein Freiheitskämpfer zu fühlen. Zum Artikel und Blog

Offenbar vergiftet: Club-Besucherinnen kollabieren

In einem Bad Kreuznacher Tanzclub sind in der Nacht zu Sonntag drei junge Frauen kollabiert. Wie die Polizei mitteilte, erhärtete sich der Verdacht, dass nicht nur Alkohol der Grund dafür war.

Bis der Notarzt kommt: Würgespiele an der Schule

Bereits zwei Mal musste der Notarzt seit Ostern zu einer Schule ausrücken. Der Grund: Schüler spielten Anleitungen aus dem Internet nach. Zum Artikel

Was braucht man im Ernstfall?

Corona, Flutkatastrophe, Krieg: Viele Bürger sind besorgt bis verängstigt. Hersteller reagieren und preisen allerlei Equipment für den Notfall an. Doch längst nicht alles ist sinnvoll. Zum Artikel

Sanitäter durch Böller verletzt: Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls während der Aufstiegsfeier

Am Rande der FCK-Aufstiegsfeier in der Innenstadt sind am Mittwochabend Mitarbeiter eines Rettungsdienstes durch einen Böllerwurf in der Münchstraße verletzt worden. Zum Artikel