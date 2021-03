Ein Streit zwischen zwei älteren Ehepaaren, die am Montagvormittag in ihren Autos von Frankenthal nach Bobenheim-Roxheim unterwegs waren, ist laut Polizei eskaliert und Anlass für Strafanzeigen geworden. Die Frankenthaler Beamten berichten, dass beide Paare auf der L523 fuhren und sich beim Spurwechsel des einen Fahrzeugs in die Wolle bekamen.

Höhepunkt des Streits auf Parkplatz

Wilden Gesten und Provokationen während der Fahrt seien wüste Beleidigungen auf einem Parkplatz gefolgt. Der Höhepunkt der Auseinandersetzung sei der Einsatz eines Tierabwehrsprays gewesen, was den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung erfüllt. Die Polizisten veranlassten zu überprüfen, ob die beiden Autofahrer zur Teilnahme am Straßenverkehr geeignet sind. „Ein solches Verhalten kann zum Verlust der Fahrerlaubnis führen“, warnt die Polizeiinspektion Frankenthal.