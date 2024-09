Um den Energiehunger der neuen Programme wie ChatGPT zu stillen, wird in den USA ein stillgelegter Meiler reaktiviert. Dieser steht nicht in irgendeinem Atomkraftwerk, sondern in Harrisburg – und hat eine besondere, eine schwerwiegende Geschichte. Doch weil Fachleute sogar eine Energiekrise aufgrund der stromintensiven Programme befürchten, gibt es noch weitreichendere Pläne in den USA.

