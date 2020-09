Die CDU-Fraktion des Kreisausschusses Bad Dürkheim regt dazu an, in der nächsten Sitzung des Gremiums die Resolution „Kein Atommüll im Pfälzerwald entlang der Deutschen Weinstraße“ zu verabschieden. Sie habe mit Verwunderung und Sorge die Nachricht aufgenommen, dass Neustadt und die umliegenden Verbandsgemeinden zu einem von bundesweit 90 Gebieten gehören, in dem theoretisch Atommüll gelagert werden könnte. „Unsere Region ist aufgrund ihrer dichten Besiedlung und der seismischen Aktivitäten des Oberrheingrabens nicht für solch ein Endlager geeignet“, teilen die Christdemokraten am Dienstag mit. Nach Ansicht der CDU-Fraktion soll sich der Kreis mit einer klaren Stellungnahme an die zuständige Bundesgesellschaft für Endlagerung wenden. Bereits am Montag hatten Politiker aus der Region Stellung bezogen. Die meisten blicken dem Thema zwar aufmerksam, aber ebenso gelassen entgegen. Der Tenor: Rund 50 Prozent der Flächen Deutschland kommen für ein Endlager in Frage, sodass sich noch keine Panik ausbreiten dürfte.