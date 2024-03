Auch in Deutschland ist Kernkraft wieder ein Thema. Die CDU macht sich erneut stark für die Stromgewinnung mit Hilfe von Atommeilern. Verfechter der Kernkraft führen Argumente an wie billigeren Strom und eine größere Versorgungssicherheit. In der Europäischen Union hat sich eine Allianz von Staaten gebildet, die pro Nuklearenergie eingestellt ist – angeführt von Deutschlands Nachbar Frankreich. Doch stimmen die Argumente? Was spielt in dieser Diskussion sonst noch eine Rolle? Geht es auch um die Atombombe?

Ein hintergründiges Frage-Antwort-Stück lesen Sie hier.