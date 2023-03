Zwölf Jahre sind seit der Atomkatastrophe von Fukushima am 11. März 2011 vergangen. Nach so langer Zeit erinnern sich in Deutschland immer weniger Menschen daran, wie die damalige Kanzlerin Angela Merkel damals den Beschluss zum stufenweisen Ausstieg Deutschlands aus der Kernkraft begründete. Weltweit haben hingegen mehrere Länder seither den Neubau von Atomkraftwerken angekündigt. Doch gerade in jüngster Zeit ist vieles passiert, was die Atomkraft in Frage stellt: ein Krieg in Europa, ein verheerendes Erdbeben in der Türkei, immer neue Risse in französischen Kernkraftwerken. Einen Leitartikel hierzu lesen Sie hier.