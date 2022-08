Die EU-Kommission erwartet nach dem Vorlegen eines endgültigen Vorschlags bei den Atomgesprächen eine „sehr schnelle“ Entscheidung von den Regierungen in Teheran und Washington. „Es gibt keinen Platz mehr für Verhandlungen“, sagte der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Peter Stano, am Dienstag. „Wir haben einen endgültigen Text. Also ist es der Moment für eine Entscheidung: Ja oder Nein. Und wir erwarten, dass alle Beteiligten diese Entscheidung sehr schnell treffen.“

Die EU hatte am Montag nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Borrell den an den Gesprächen Beteiligten einen endgültigen Text zur Zustimmung oder Ablehnung vorgelegt. Der Iran hatte mitgeteilt, das 25-seitige Dokument noch zu prüfen. Die von der EU koordinierten Verhandlungen in Wien zur Wiederbelebung des Atomabkommens waren vergangene Woche von Iran, Großbritannien, China, Frankreich, Deutschland und Russland wiederaufgenommen worden, nachdem sie monatelang festgesteckt hatten.