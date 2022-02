Krieg in der Ukraine

In unserem Liveblog begleiten wir die aktuellen Ereignisse rund um den Krieg in der Ukraine: Zum Artikel – Atomare Bedrohung – wie groß ist die Gefahr, dass die Atomruine von Tschernobyl oder laufende Atomkraftwerke durch die Kämpfe beschädigt werden? Zum Artikel – Der Kampf um die Ukraine findet auch im Netz statt. Hacker versuchen, die Gegenseite technisch zu schädigen – und Trolle führen einen Infokrieg in den Kommentarspalten: Zum Artikel

Handball: Löwe Gensheimer fällt lange aus

Die Rhein-Neckar Löwen werden vorerst ohne ihren Kapitän Uwe Gensheimer auskommen müssen. Eine alte Verletzung plagt ihn voraussichtlich noch länger. Zum Artikel

Fußball: Der FCK vor dem Heimspiel gegen Verl

Auf den 1. FC Kaiserslautern warten in der dritten deutschen Fußball-Liga anstrengende Tage. Boris Tomiak fehlt wegen zu viel Gelb, dafür ist Trainer Antwerpen eine Verletzungs-Sorge los. Zum Artikel

Formel 1: Grand Prix in Russland abgesagt

Sebastian Vettel hatte bereits seinen Boykott angekündigt. Nun wird wegen des Kriegs in der Ukraine in dieser Saison überhaupt kein Formel-1-Rennen im russischen Sotschi gefahren. Vettels Kollegen Schumacher bringt das in eine besondere Zwickmühle. Zum Artikel

BASF: Hohe Erfolgsbeteiligung für Mitarbeiter

Der kräftige Anstieg des BASF-Gewinns 2021 bringt den Beschäftigten der BASF SE die höchste Erfolgsbeteiligung der vergangenen zwei Jahrzehnte. Auch die Aktionäre können sich freuen. Zum Artikel

Sie sind gefeuert! – Wirklich?

Fehler sind ärgerlich – auch in der Arbeitswelt können sie jedem passieren. Wann aber ist die Grenze erreicht, sodass die Chefin eigentlich nur noch mit einer fristlosen Kündigung reagieren kann?

Nilgans überlebt mit Pfeil im Hals

In Saarbrücken wird seit Mittwoch eine Nilgans beobachtet, der ein Pfeil – wahrscheinlich ein Armbrustbolzen – quer im Hals steckt. Hilfe für das Tier ist schwierig: Es ist trotz der Verletzung so agil, dass es sich nicht einfangen lässt. Zum Artikel

Angela Merkel in Supermarkt bestohlen

Schon als sie noch in Amt und Würden war, ging Angela Merkel gern selbst einkaufen. Jetzt hat es die Altkanzlerin in einem Supermarkt in Berlin erwischt: Ihr wurde die Brieftasche geklaut. Zum Artikel

Mandelblüte beginnt

Die gute Nachricht: Der Frühling kommt. An einigen Stellen in der Vorderpfalz haben sich die ersten rosa Blüten geöffnet. Zum Artikel