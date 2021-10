Am Sonntag um 7.21 Uhr bricht der Astronaut Matthias Maurer vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus zur Internationalen Raumstation ISS auf. Maurers saarländischer Heimatort Oberthal bei St. Wendel organisiert am Sonntag ab 5.30 Uhr eine „Launchparty“ in der Bliestalhalle: Bei freiem Eintritt – es gilt die 3G-Regel – wird nach Cape Canaveral geschaltet, von wo die Startvorbereitungen, das Abheben der Rakete und Videogrüße des Astronauten auf eine Großleinwand übertragen werden. Dazu halten Wissenschaftler der Saar-Uni, der Europäischen Weltraumagentur und der Deutschen Raumfahrtagentur Vorträge. Der Saarländische Rundfunk berichtet ab 7 Uhr in seinem Regionalfernsehen eine Stunde lang aus Oberthal und wiederholt diese Sendung ab 9.45 Uhr.

Mit Maurer fliegt erstmals seit drei Jahren wieder ein Deutscher ins All. Gemeinsam mit den Nasa-Kollegen Thomas Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron soll der deutsche Esa-Astronaut mit einem „Crew Dragon“ der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral abheben und zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Maurer wäre damit der zwölfte Deutsche im All, der vierte auf der ISS - und der erste, der mit einem „Crew Dragon“ dorthin geflogen ist.

Gegen mehr als 8000 Kandidaten durchgesetzt

„Ich bin sehr aufgeregt, dass ich vor meinem ersten Flug ins All stehe“, sagte der gebürtige Saarländer bei einer Pressekonferenz kurz nach seiner Ankunft in Cape Canaveral. Auf der ISS soll Maurer in rund 400 Kilometern Höhe etwa sechs Monate lang zahlreiche Experimente durchführen und auch einen Außeneinsatz absolvieren. Mit 51 Jahren ist Maurer der älteste deutsche Raumfahrer bei einem Erstflug. Der Mann mit einem Doktortitel in Materialwissenschaft ließ nach seiner Esa-Bewerbung mehr als 8000 Kandidaten hinter sich und trainierte jahrelang für die Reise in die Schwerelosigkeit.

Auf der ISS wird Maurer auch den französischen Esa-Astronauten Thomas Pesquet treffen, der seit April dort ist. Im Anschluss an Maurer soll 2022 die italienische Esa-Astronautin Samantha Cristoforetti zur ISS fliegen - damit wären zum ersten Mal drei Esa-Astronauten nacheinander auf der Raumstation. Er habe auch ein Geschenk für Pesquet, deutete Maurer an. Als bisher letzter Deutscher flog Alexander Gerst 2018 zur ISS.