Hackerangriff auf Kreisverwaltung: Welche Erfahrungen ein anderer Landkreis machte

Was dem Rhein-Pfalz-Kreis jetzt passiert ist, hat knapp anderthalb Jahre vorher den Landkreis Anhalt-Bitterfeld getroffen: Kriminelle verschlüsselten sämtliche Daten auf den Servern der Verwaltung. Der Fall ist lehrreich. Zum Artikel

Viel zu warm und mit Gewitter: So außergewöhnlich war das Oktober-Wetter

Der vergangene Monat ist Rekordhalter. Christian Müller vom Wetterbüro Klima-Palatina in Maikammer sagt: Seit 1781 in Mannheim mit regelmäßigen Wetteraufzeichnungen begonnen wurde, war er der bislang wärmste Oktober in der Pfalz. Nun wagt der Meteorologe einen Ausblick in Richtung Winter. Müssen die Pfälzer schon bald kräftig heizen? Zum Artikel

Deutschlandticket: Was VRN-Kunden jetzt tun sollten

Für viele Kunden des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar ist das künftige Deutschlandticket günstiger als ihre aktuelle Jahreskarte. „Alle Kunden werden vom VRN oder seinen Verkehrsunternehmen bezüglich der Umstellung der Zeitkarten-Abos entsprechend informiert“, kündigte der VRN am Freitag an. Zum Artikel

Unterwegs mit Amateurfunkern im Pfälzerwald

Knacken, Knarzen, Stimmenrauschen. Was ist denn da los auf dem Abtskopf? Amateurfunker haben ihr Lager auf dem Pfälzerwald-Gipfel aufgeschlagen. So ein Berg ist erst der Anfang der Fahnenstange in einem Funkerleben. Zum Artikel

Beziehungskolumne: Was tun, wenn der alte Freundeskreis den neuen Partner langweilt?

„Ich habe seit Kurzem einen neuen Partner und es läuft sehr gut zwischen uns. Allerdings versteht er nicht, warum ich meinen alten Freundeskreis weiter pflegen möchte. Er sagt, ich habe ja jetzt ihn. Was kann ich tun?“ Die Beziehungstherapeutin Isabel Asaro antwortet einer RHEINPFALZ-Leserin. Zum Artikel

Gefahren beim Radeln: Warum die meisten Unfälle an Kreuzungen passieren

Fahrrad-Unfallschwerpunkt Kreuzungen: Was macht sie so gefährlich? Unfallopfer berichten, wie es Ihnen ergangen ist. Und zwei Expertinnen erklären, wie sich die Gefahr reduzieren lässt. Zum Artikel

Popstar Mark Forster dreht Musikvideo mit Pfälzer Schülern

Für einen Videodreh ist Deutschpop-Star Mark Forster an seine ehemalige Schule in Winnweiler (Donnersbergkreis) zurückgekehrt. Am Wilhelm-Erb-Gymnasium hat der erfolgreiche Künstler das offizielle Video zur Akustikversion seiner im Oktober erschienen Single „Memories & Stories“ gedreht – gemeinsam mit Schülern und Schülerinnen. Zum Artikel

Mit Riesenrad: Novembermarkt in Pirmasens

Gute Weine, leckere Speisen und viel Live-Musik: Drei Tage lang wird in Pirmasens gefeiert, wenn von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6.11., der Novembermarkt lockt. Zudem öffnen die Einzelhändler am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Tore. Zum Artikel