Der deutsche Astronaut Alexander „Astro-Alex“ Gerst hat im Technik-Museum Speyer einen Bereich der Raumfahrtausstellung „Apollo and Beyond“ mit persönlichen Gegenständen seiner zweiten Weltraummission „Horizons“ eröffnet. Insgesamt sind nun 65 Exponate des 46-Jährigen aus Künzelsau in Europas größter Ausstellung für astronautische Raumfahrt zu sehen.

„Ich bin selbst immer wieder von dieser Ausstellung fasziniert“, sagte Gerst beim seit Wochen ausverkauften Vortrag vor rund 700 Besuchern in der Eventhalle des Museums. Der Raumfahrer in Diensten der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) zeigte sich überrascht über die große Resonanz auf seinen sehr unterhaltsamen Bericht über seine bisher zwei Weltraumeinsätze. Insbesondere die vielen Kinder und Jugendlichen im Publikum freuten ihn. Mit seinen spannenden Erlebnissen und tollen Bildern begeisterte er die Besucher.

Szenenapplaus gab es insbesondere, als Gerst eine Aufnahme von Speyer aus dem Weltraum zeigte – eines der ersten Fotos, das er bei seiner ersten Forschungsmission auf der Internationalen Raumstation ISS von der Erde machte. Diesmal hatte er auch ein Bild eines Teils der chinesischen Mauer dabei. Danach hatte ein Besucher bei Gersts erstem offiziellen Besuch 2015 in Speyer gefragt, und der Astronaut hatte damals noch passen müssen. Der 46-Jährige blickte auf Folgen von Klimaveränderungen, die aus dem All sichtbar sind, und auf das nächste große Ziel der Raumfahrt, den Mond. Er selbst hat auch eine gute Chance, in wenigen Jahren dorthin zu fliegen.