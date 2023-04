Durch die Absagen von NHL-Verteidiger Moritz Seider von den Detroit Red Wings, der diverse Blessuren einer langen Saison auskurieren möchte, sowie der Mannheimer Routiniers Korbinian Holzer und Matthias Plachta muss Bundestrainer Harold Kreis Rückschläge für seine Turnierpremiere hinnehmen. Auch Stefan Loibl und Nico Krämmer, ebenfalls von den Adlern Mannheim, werden nicht für die Weltmeisterschaft vom 12. bis 28. Mai in Lettland und Finnland zur Verfügung stehen, wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) mitteilte. „Wir werden selbstverständlich nur Spieler mit zur WM nach Tampere nehmen, die sich zu einhundert Prozent bereit fühlen für die Aufgabe und auch nicht angeschlagen oder gar verletzt sind“, sagte Kreis. So steht aus Mannheim nur Torwart Arno Tiefensee (20) im vorläufigen WM-Kader. Dabei ist auch der künftige Adler Daniel Fischbuch (Düsseldorfer EG).

NHL-Stürmer Nico Sturm von den San José Sharks soll dagegen Ende der Woche zum Nationalteam stoßen, das sich von diesem Dienstag an in Landshut vorbereitet. Auch NHL-Angreifer JJ Peterka von den Buffalo Sabres will mit zur WM reisen, wird aber zu einem späteren Zeitpunkt erwartet. Ob beispielsweise auch Ottawas Top-Angreifer Tim Stützle kommen wird, ist ungewiss. Edmontons Topstar Leon Draisaitl und NHL-Torhüter Philipp Grubauer von den Seattle Kraken sind in den NHL-Play-offs im Einsatz.