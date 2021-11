Durch ein 3:2 (1:0) gegen die SV Elversberg II bleibt der FC Arminia Ludwigshafen in der Oberliga ungeschlagen. Es war aber ein hartes Stück Arbeit. Die Saarländer waren zunächst stärker, trafen aber nicht. So lenkte der gute FCA-Keeper Kevin Urban einen Handelfmeter von Christian Frank an den Pfosten. Lennart Thum schoss eine 2:0-Führung heraus, Nico Pantano erhöhte in der 71. Minute nach klasse Vorarbeit von Marcel Bormeth und Thum auf 3:0. Dann kassierten die Gastgeber noch zwei Gegentreffer von Jannis Gabler (77.) und Maurice Schnell (90.+1).

Für den TuS Mechtersheim endete dagegen eine Serie von neun Spielen ohne Niederlage. Beim FV Diefflen unterlagen die Pfälzer mit 0:4 (0:1).